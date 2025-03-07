Президент США Дональд Трамп може ввести санкції проти Росії, якщо її президент Владімір Путін відмовиться від переговорів.

Про це написав сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі X.

Він стверджує, що президент США Дональд Трамп може ввести нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться сідати за стіл переговорів.

«Настав час завершити війну між Росією та Україною справедливо та з честю, як це намагається зробити президент Трамп», — написав Грем.

Сенатор зауважив, що Путін «публічно виступав зухвало та опирався заявам президента Трампа».

«Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп розв’яже додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії та, якщо необхідно, застосує великі тарифи. Вплив на і без того слабку економіку Росії змусить їх сісти за стіл», — стверджує він.

Також Грем написав, що «підштовхувати українців до миру та намагатися укласти з ними важливу угоду щодо корисних копалин» має сенс.

«Розмова з Росією про те, як припинити конфлікт, для мене є цілком доцільною. За останні 48 годин Україна зробила серйозні оголошення про припинення вогню, угоду про корисні копалини та свою готовність брати участь у мирних переговорах», — заявив сенатор.