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Президент США Дональд Трамп може ввести санкції проти Росії, якщо її президент Владімір Путін відмовиться від переговорів.

Про це написав сенатор-республіканець Ліндсі Грем у соцмережі X

Він стверджує, що президент США Дональд Трамп може ввести нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться сідати за стіл переговорів.

«Настав час завершити війну між Росією та Україною справедливо та з честю, як це намагається зробити президент Трамп», — написав Грем. 

Сенатор зауважив, що Путін «публічно виступав зухвало та опирався заявам президента Трампа». 

«Якщо Путін відмовиться серйозно сісти за стіл мирних переговорів, я сподіваюся і очікую, що президент Трамп розв’яже додаткові економічні санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії та, якщо необхідно, застосує великі тарифи. Вплив на і без того слабку економіку Росії змусить їх сісти за стіл», — стверджує він. 

Також Грем написав, що «підштовхувати українців до миру та намагатися укласти з ними важливу угоду щодо корисних копалин» має сенс. 

«Розмова з Росією про те, як припинити конфлікт, для мене є цілком доцільною. За останні 48 годин Україна зробила серйозні оголошення про припинення вогню, угоду про корисні копалини та свою готовність брати участь у мирних переговорах», — заявив сенатор.
ForUm

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