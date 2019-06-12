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Представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук анонсировал изменения в Конституцию Украины. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук подчеркнул, что Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - «все это вопрос дискуссии».

«Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику. Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан. Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять», - пояснил представитель Главы государства в ВР.

Он отметил, что цель главы государства - украинская либеральная экономика.

«Наша идеология в целом - оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель - украинская либеральная экономика», - сказал Стефанчук.
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