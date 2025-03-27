Украинские правоохранительные органы, кажется, готовят запрос на экстрадицию экс-директора представительства финансовой пирамиды FOREX MMCIS group Юты Романченко из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Украину, сообщил источник в Офисе генпрокурора.

По его словам, Юта Романченко как и бывшее руководство пирамиды FOREX MMCIS group якобы проходят как подозреваемые в уголовном производстве № 42022102040000010 (ст.190 «Мошенничество», п.4 - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Как следует из материалов дела №755/4191/22, Днепровская окружная прокуратура г.Киева совместно с другими правоохранительными органами ранее провели обыски в домах руководства FOREX MMCIS group и связанных с ними компаний в ходе которых изъяли документацию и другие вещественные доказательства о деятельности компаний Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade, FOREX MMCIS group и других субъектов хозяйственной деятельности, используемых в преступной схеме.

«Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины используя противоправную деятельности по мошенническому завладению денежными средствами граждан Украины, российской федерации и стран ЕС организовали деятельность от имени компаний Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade и FOREX MMCIS group и других искусственно сгенерированных названий организаций, связанных с организацией осуществления имитации процесса электронной торговли на международном валютном рынке «Forex», с помощью персональных компьютеров с установленным специально разработанным программным обеспечением...

Функционированием на территории г. Киева дилерских центров от имени указанных компании и искусственно сгенерированных названий организаций, так называемого рынка «Forex», вышеуказанными лицами организован противоправный механизм присвоения средств граждан Украины, Российской Федерации и граждан ЕС использованием небанковских электронных платежных систем», - говорится в материалах суда.

В прокуратуре также неофициально отметили, что отреагировали на информацию в СМИ, что Юта Романченко якобы скрывается в Дубай (ОАЭ) и якобы работает в компании BigIdea FinTech Group, которая якобы является только прикрытием для ее легализации и якобы бизнес-деятельности.

Также, по словам источника в прокуратуре, установлено, что, вероятно, Юта Романченко в настоящее время проживает с детьми на острове Пальма Джумейра в Дубай.

СМИ сообщали, что Юта Романченко, которая скрывала свои профили в соцсетях, в настоящее время якобы работает в компании BigIdea FinTech Group (BIGIDEA NETWORK FZ-LLC) директором по развитию бизнеса (CBDO, Chief Business Development Officer). Соответствующие фото и информация опубликованы в соцсетях компании BigIdea FinTech Group, которая занимается платежными решениями для различных компаний, в том числе для gambling. Однако о самой компании, которая была зарегистрирована пару лет назад, как и о ее сотрудниках, ничего не известно.

В Украине и странах СНГ Юту Романченко и ее партнера Константина Кондакова хорошо знают. В 2007 году уроженец Мелитополя Константин Кондаков основал компанию MMCIS, зарегистрировав её в государстве Сент-Винсент и Гренадины. Его заместителем стала Романченко. Вероятно, вскоре их отношения вышли за рамки рабочих. Примерно в 2014 году в Украине и других странах правоохранители получили сотни заявлений о невыплате средств и якобы мошеннических действиях. После этого, украинская полиция возбудила уголовное дело против Кондакова и Романченко.

Информация об этом дошла до рф и других стран. В итоге на руководство MMCIS возбудили дела о мошенничестве в нескольких странах мира. Также известно, что в 2024 году московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников московского офиса MMCIS.

Напомним, Закон "О ратификации Договора между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам" был принят Верховной Радой в 2013 году.