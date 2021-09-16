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Украинцы уже в конце сентября смогут сгенерировать и печатать цифровые COVID-сертификаты. Это можно будет сделать на портале "Дия".

«В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дия". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, COVID-сертификат на портале смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, а также не пользуются приложением "Дия".

Министр также добавил, что сгенерировать COVID-сертификат на портале можно будет в несколько кликов.

«Нужно авторизироваться на портале "Дия". Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированным электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как Дия.Подпись, который можно сгенерировать в приложении "Дия", так и любым другим электронной подписью», - сообщил он.

После этого портал отправил запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF.

«Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана», - добавил Федоров.

По словам министра, в конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации о получении двух доз.

«Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Минцифра работает над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинацию. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дия», - добавил он.
ForUm

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