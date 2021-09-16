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С наступлением осени Украина зашла в эпидемический сезон острых респираторных вирусных инфекций. В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост количества случаев коронавирусной болезни и предусматривают 3 возможных сценария развития ситуации.

Об этом на 24 канале рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в осенний период есть основания для усиленной циркуляции вируса.

«У нас есть несколько вариантов развития событий – умеренный, оптимистичный и пессимистичный. Понимаем, какое количество мест нужно подготовить, чтобы все 3 варианта прошли безболезненно для нашей страны», – подчеркнул Ляшко.

Оптимистичный сценарий предполагает ситуацию, когда система здравоохранения будет работать в привычном режиме. То есть люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не должны почувствовать рост случаев коронавирусной болезни.

«Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в европейском регионе и понимаем, что эти цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых», – отметил Ляшко.

В Минздраве выделили также 3 варианта, как предотвратить распространение COVID-19 в Украине. Говорится о:

массовую вакцинацию;

соблюдение противоэпидемических норм физической и социальной дистанции, ношение масок;

адаптивный карантин.

«Какая разница между физической и социальной дистанцией? Физическая – это расстояние от 1,5 метра. Социальная – избегать скопления людей, например, при возможности пройти пешком 2 остановки, а не заходить в общественный транспорт, который обычно переполнен», – пояснил Ляшко.

Адаптивный карантин предусматривает усиление карантинных ограничений на территориях, где значительно будет расти количество случаев инфицирования коронавирусом и загруженность коек в больницах. В таких случаях принудительно закрывать заведения общественного питания, ТРЦ, магазины и тому подобное.

«Как показывает практика стран, что начали вакцинацию раньше, чем Украина – Великобритании, Израиля, США, в больницу попадают в основном вакцинированные люди с коронавирусом. Если человек был дважды вакцинирован, есть очень низкая вероятность возникновения заболевания и течение болезни будет тяжелым», – резюмировал Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, 13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.
ForUm

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