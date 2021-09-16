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Американская компания SpaceX осуществила запуск миссии Inspiration4 - впервые в истории в космос отправился гражданский экипаж, сообщает Укринформ.

Миссия Inspiration4 отправилась на орбиту на борту космического корабля Dragon. Запуск ракеты Falcon 9 с экипажем состоялся со стартового комплекса 39A Космического центра NASA во Флориде.

Экипаж Inspiration4 состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.

Как ожидается, примерно через три дня экипаж Inspiration4 вернется на Землю - он должен приводниться у побережья Флориды.
ForUm

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