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По предварительной информации, в горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Вчера, 15 сентября, в полицию позвонила жительница Ивано-Франковской области, которая сообщила, что ее муж стал свидетелем взрыва в горах на Раховщине.

По вызову прибыли спасатели и следственно-оперативная группа полиции. По результатам первоочередных следственных действий установлено, что на пастбище Григоров, что на горе Кукол, на собственных авто приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых - двое детей 2 и 5 лет.

На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костер. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, произошел взрыв, в результате которого два человека, которые сидели у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Дети не пострадали.

Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада. На месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По делу будут назначены экспертные исследования, в результате которых полицейские выяснят все обстоятельства происшествия.
ForUm

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