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На Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен руководитель местной военно-гражданской администрации  Александр Дунец.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, сегодня утром незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня. Так, в 6:40 и в 7:30 оккупанты дважды обстреляли населенный пункт Счастье по направлению н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм). В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание, гражданский автомобильный транспорт и получило ранения гражданское лицо. Состояние ее здоровья - удовлетворительное.

Для выяснения остальных обстоятельств на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ВГА, раненный - руководитель ведомства Александр Дунец. Ему сделали операцию, его состояние здоровья удовлетворительное, а мужчина уже на рабочем месте.

В Счастье не было выборов, в 2019 году здесь создали ВЦА, главу администрации назначил глава области, им стал Александр Дунець.

 

 
ForUm

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