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Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить информацию о возможности передачи Украине компонентов продвинутой системы ПРО «Железный купол», но и не стала опровергать ее, сообщает Голос Америки

На вопрос по поводу «Железного купола» Псаки ответила, что ей нужно свериться с командой и уточнить информацию.

Однако она напомнила, что на встрече в августе президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере.

Как ранее сообщал ForUm, издание Politico сообщило, что в Конгрессе США в законопроект об обороне на 2022 год включили поправку, которая вынудит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая систему Iron Dome («Железный купол»).

В офисе президента после выхода материала Politico косвенно подтвердили, что такой вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в США.
ForUm

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