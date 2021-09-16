также в разделеПроисшествия
Оккупанты обстреляли Счастье, ранен глава ВГА 15
Полиция: В Карпатах взорвался снаряд времен Первой мировой войны 39
В Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, еще 4 – пострадали 70
Вчера оккупанты трижды обстреляли украинские позиции 9
С начала сентября на Донбассе погибли 4 военных, 36 – ранены 11
Стали известны новые подробности смертельного взрыва авто в Днипре 161
Названы личности погибших при взрыве авто в Днипре 74
В Днипре в результате взрыва автомобиля погибли 2 человека 668
Сутки в ООС: 4 обстрела, ранен военный 13
На Хмельнитчине в жутком ДТП погибли три человека 25
Оккупанты убили украинского военного 22
На Житомирщине разбился легкомоторный самолет 44
В результате ДТП в Турции пострадали 35 украинцев 51
В Турции перевернулся автобус с украинцами, есть жертвы 442
В Бердянске пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться с места ДТП 79
На Донбассе оккупанты убили украинского военного, еще 3 – ранены 30
В отделении полиции в Черноморске умер человек 36
Под Киевом нашли труп судьи Печерского суда 62

Сегодня утром вооруженные формирования РФ дважды обстреляли место дислокации отдела пограничной службы «Счастье» 3-й пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Обстрел велся по направлению н. п. Веселая Гора, предварительно, с применением миномета калибра 82 мм.

Стоит отметить, что подразделение дислоцируется непосредственно в населенном пункте, неподалеку от линии разграничения.

В ГПСУ подчеркнули, что враг корректировал ведение огня беспилотным летательным аппаратом. В результате обстрела повреждены несколько единиц техники и административное здание. К счастью никто не пострадал, военнослужащие Госпогранслужбы обеспечили надлежащий уровень безопасности.

Напомним, На Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье в результате чего был ранен руководитель местной военно-гражданской администрации  Александр Дунец.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги