Сегодня утром вооруженные формирования РФ дважды обстреляли место дислокации отдела пограничной службы «Счастье» 3-й пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Обстрел велся по направлению н. п. Веселая Гора, предварительно, с применением миномета калибра 82 мм.

Стоит отметить, что подразделение дислоцируется непосредственно в населенном пункте, неподалеку от линии разграничения.

В ГПСУ подчеркнули, что враг корректировал ведение огня беспилотным летательным аппаратом. В результате обстрела повреждены несколько единиц техники и административное здание. К счастью никто не пострадал, военнослужащие Госпогранслужбы обеспечили надлежащий уровень безопасности.

Напомним, На Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье в результате чего был ранен руководитель местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.