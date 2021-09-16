Правительство разрешило будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по Правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, водительское удостоверение теперь можно получить с помощью национального оператора почтовой связи или курьера. Такое решение было принято 15 сентября во время очередного заседания Кабинета министров Украины.

«Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи», - отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Согласно постановлению правительства, отныне подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей возможны онлайн. В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует обучать дистанционно, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек. Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.

Кроме того, предусматривается возможность получения по желанию лица заказанного через электронный кабинет водителя или приложение «Дия» удостоверений с использованием средств национального оператора почтовой связи или курьера. В условиях пандемии, вызванной острой респираторной болезнью COVID-19, это минимизирует контакты с другими людьми и поэтому является самым безопасным способом получения документов. Проект реализуется в сотрудничестве с Минцифрой, главным сервисным центром МВД Украины и ГП «Инфотех».