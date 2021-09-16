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За сутки 15 сентября в Украине зафиксировано 5744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1507 человек, летальных случаев – 101, выздоровели 1499 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР - 34420 человек, методом ИФА - 7942, экспресс-тестами - 30569 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2331540 человек, выздоровели – 2226629, летальных случаев - 54 651, проведено 12377327 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), Киеве (362) и Одесской (347) областях.

Напомним, за сутки 14 сентября в Украине было зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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