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В Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, еще четыре человека получили травмы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

15 сентября в 21:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что группа туристов во время привала в полонине «Под Берды» вблизи села Вороненко Надвирнянского района развела костер после чего произошел взрыв, в результате которого несколько туристов получили травмы различного характера.

Сразу был объявлен сбор для поисково-спасательных отделений Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косов и Ивано-Франковск.

В 21:49 к проведению аварийно-спасательных работ дополнительно привлечено 3 бригады медицины катастроф, мобильно-оперативная группа ГУ ГосЧС в области.

В 00:45 спасатели начали сопровождение с полонины к подножию горы первого пострадавшего лица.

В 1:15 спасателями поисково-спасательного отделения начато сопровождение участников группы, которые не получили травм.

2:20 спасателями начаты мероприятия по переносу на носилках одного тяжелотравмированного человека, а двух других пострадавших транспортируют автомобилями повышенной проходимости к подножию горы в селе Вороненко.

Для оказания помощи пострадавшим от ГУ ГосЧС Украины в Ивано-Франковской области привлечено 10 единиц техники, и 38 человек личного состава и 10 человек, 4 единицы техники ГУ ГосЧС Украины в Закарпатской области.
ForUm

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