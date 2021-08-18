Кабинет министров Украины разрешил лицам, имеющим COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами одобренных ВОЗ вакцин или выздоровлении от COVID-19, не проходить самоизоляцию при пересечении государственной границы.

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Более 150 украинцев, членов их семей, а также иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана, Министерство иностранных дел Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В центре Киева состоялась первая репетиция парада по случаю 30-летия Независимости Украины.

Фото: УНИАН

Количество инфицированных коронавирусом в Украинском детском центре «Молодая гвардия» выросло до 53.

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 24 августа будет рассматриваться проект закона о Большом Государственном Гербе Украины.

Сегодня, 18 августа, Кабинет Министров принял новый расчет минимальной зарплаты, о котором говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оплаты труда на тяжелых и опасных работах.

С сегодняшнего дня изменены тарифы на железнодорожные грузовые перевозки.

Эвакуированная из Афганистана кинорежиссер Сахра Карими вечером 17 августа прибыла в Украину, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Новым тренером украинской Национальной сборной по футболу стал чемпион мира-2019 Александр Петраков, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что «значительная часть» военной техники, предоставленной США афганским силам безопасности, была захвачена талибами.

За сутки 17 августа в Украине зафиксировано 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.