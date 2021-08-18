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Новым тренером украинской Национальной сборной по футболу стал чемпион мира-2019 Александр Петраков, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Александр Петраков, Чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола», - написал он в Facebook.

«Александр Васильевич - всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», - отметил Павелко.

Напомним, 1 августа завершился контракт со сборной Андрея Шевченко. Он возглавлял сборную последние пять лет.
ForUm

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