Эвакуированная из Афганистана кинорежиссер Сахра Карими вечером 17 августа прибыла в Украину, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Был рад приветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Теперь они живы и здоровы. Сахра Карими является первой женщиной-главой «Афганфильм» и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жаль, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она», - написал он в Twitter.

Was glad to greet @sahraakarimi & her family in #Kyiv. Now they are safe and sound. @sahraakarimi is the first female chairperson of the @Afghanfilm1 & director whose films are renowned beyond 🇦🇫 borders.

It’s a shame that today's 🇦🇫 is unsafe for brilliant talents like her. pic.twitter.com/oL1NkNgpac