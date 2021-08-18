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Эвакуированная из Афганистана кинорежиссер Сахра Карими вечером 17 августа прибыла в Украину, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Был рад приветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Теперь они живы и здоровы. Сахра Карими является первой женщиной-главой «Афганфильм» и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жаль, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она», - написал он в Twitter.

 

 

В своем аккаунте Карими поблагодарила Офис президента Украины и украинский МИД, которые вместе с турецкими и словацкими партнерами помогли ей эвакуироваться. «Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, спасли еще 11 человек», - написала Карими.

 
ForUm

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