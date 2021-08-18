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На внеочередном заседании Верховной Рады Украины 24 августа будет рассматриваться проект закона о Большом Государственном Гербе Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь председателя ВРУ Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Отмечается, что председатель парламента в связи с требованием президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины 24 августа в 14:20.

В тексте распоряжения указано, что будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе Украины (регистрационный № 5712).

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа.
ForUm

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