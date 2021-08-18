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За сутки 17 августа 2021 в Украине зафиксировано 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 677 человек;
  • летальных случаев - 40;
  • выздоровели - 712 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 27053 лица,
  • методом ИФА - 9171 человека,
  • экспресс-тестами - 24430 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2268666 человек;
  • выздоровели - 2198220 человек;
  • летальных случаев - 53 336;
  • проведено ПЦР-тестов - 11726235.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

 
ForUm

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