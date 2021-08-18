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В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

 

Министр сообщил, что переговорил по телефону с одним из 12 граждан на военной базе близ Кабула.

 

«А теперь правда об истерике, которую разгоняют на всех каналах и на которую, к сожалению, ведется много людей о «12 военнослужащих, которых Украина бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане», - написал он в Facebook.

1. Что их бросили - ложь. С ними с самого начала кризиса была установлена ​​связь и ее постоянно поддерживает наше посольство в Таджикистане.

2. Всех вывезли, одни украинцы остались - ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы - молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти из базы - невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос.

3. Нашим угрожают - ложь. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-либо запугиваний.

4. Это наши военнослужащие в Афганистане - ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтракторами ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователям соцсетей не вестись на провокации и не разгонять дезу о «военнослужащих».

«Ребят вывезем или мы или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку», - заверил министр.

Напомним, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что на военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.

По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

При этом по данным СМИ, на военной базе в Афганистане оказались заблокированными 12 украинцев, работавших по частному военному контракту.
ForUm

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