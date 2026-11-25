Українська лазерна система протиповітряної оборони Blysk, розроблена компанією Carmin Sky, вперше у світі знищила реактивний безпілотник типу «Герань». Установка захищала об’єкт критичної інфраструктури.

Про перше бойове застосування лазера з таким результатом повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш. За його словами, система Blysk нещодавно збила реактивний дрон під час виконання завдання із захисту інфраструктурного об’єкта. Свій допис він супроводив відео ураження безпілотника.

Проєкт розвивають у межах державної програми «Приватне ППО» за підтримки оборонного кластера Brave1.

Бескрестнов наголосив, що поки зарано говорити про серійне виробництво Blysk, оскільки випробування системи тривають. За його словами, в Україні кілька компаній працюють над технологіями застосування лазерів для протиповітряної оборони. Такі розробки є технічно складними й потребують значних фінансових ресурсів.

Наразі лазерні установки випробовують безпосередньо в умовах захисту критичних об’єктів інфраструктури.