также в разделеСтолица
Через 30 лет 60% украинцев могут остаться без пенсий 14
Приватбанк сообщил о вручении израильских исков Коломойскому и Боголюбову 10
Киев впервые попал в первую сотню международного рейтинга городов-миллионников 9
В Мариинском парке на братской могиле установили сцену 46
Полиция проводит обыски в Департаменте образования КГГА 14
В Киеве избили и застрелили мужчину 29
Хищение 5 млн на реконструкции школы: ГФС проводит обыски на компредприятии 10
В Киеве за сутки госпитализировали 119 больных с COVID 9
Киев ждет масштабное перекрытие улиц – будет репетиция парада 31
В Киеве провели обыски в Святошинской и Соломенской РГА 24
В Музее Майдана прокомментировали скандальную инсталляцию 71
Киев – в ТОП-10 мировых столиц по уровню развития шеринговой экономики 19
В «Киевкоммунсервисе» – обыски, КГГА заявляет о давлении 14
«95 квартал устраивать не позволим»: Кличко поручил убрать инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни 105
Активисты снесли скандальную инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни 474
В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляцию, посвященную СССР 145
«$70 тысяч за ребенка»: в киевской клинике торговали младенцами 21
В Киеве за сутки обнаружили 127 больных COVID-19 8

Первая репетиция парада по случаю 30-летия Независимости Украины в центре Киева завершилась. Такие репетиции пройдут еще 20 и 22 августа.

В 15:00 перекрыли движение транспорта по Крещатику и прилегающим улицам, передает УНИАН.

При этом вдоль главной улицы Киева выставили кордоны правоохранителей, которые следили, чтобы пешеходы не гуляли по проезжей части и на Майдане Независимости.

По Крещатику промаршировали военные и прошла колонна военной техники, она двигалась от станции метро «Льва Толстого».

Фото: УНИАН

При этом на гусеницы танков и другой гусеничной техники надели специальные резиновые накладки, чтобы не повредить асфальт, ведь вес некоторых машин достигает 40 тонн.

Кроме того, над центром Киева пролетели самолеты боевой и военно-транспортной авиации, среди которых заметили «Мрию», а также вертолеты.

Военная техника возвращалась с репетиции парада на День Независимости в Киеве через Подол. Колонна прошла по улице Глыбочицкой в направлении Воздухофлотского проспекта.

Движение автомобилей по всем прилегающим улицам к Глыбочицкой улице и Воздухофлотского проспекта перекрыто. Перейти дорогу наземными пешеходными переходами не позволяли и пешеходам, поскольку более 15 минут непрерывно двигалась военная техника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7107 грн.
10
Теги