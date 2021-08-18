Первая репетиция парада по случаю 30-летия Независимости Украины в центре Киева завершилась. Такие репетиции пройдут еще 20 и 22 августа.

В 15:00 перекрыли движение транспорта по Крещатику и прилегающим улицам, передает УНИАН.

При этом вдоль главной улицы Киева выставили кордоны правоохранителей, которые следили, чтобы пешеходы не гуляли по проезжей части и на Майдане Независимости.

По Крещатику промаршировали военные и прошла колонна военной техники, она двигалась от станции метро «Льва Толстого».

Фото: УНИАН

При этом на гусеницы танков и другой гусеничной техники надели специальные резиновые накладки, чтобы не повредить асфальт, ведь вес некоторых машин достигает 40 тонн.

Кроме того, над центром Киева пролетели самолеты боевой и военно-транспортной авиации, среди которых заметили «Мрию», а также вертолеты.

Военная техника возвращалась с репетиции парада на День Независимости в Киеве через Подол. Колонна прошла по улице Глыбочицкой в направлении Воздухофлотского проспекта.

Движение автомобилей по всем прилегающим улицам к Глыбочицкой улице и Воздухофлотского проспекта перекрыто. Перейти дорогу наземными пешеходными переходами не позволяли и пешеходам, поскольку более 15 минут непрерывно двигалась военная техника.