Суспільне Мовлення оголосило довгий список учасників національного відбору на «Євробачення-2027». За право представляти Україну на міжнародному конкурсі змагатимуться 18 артистів. Сам конкурс наступного року вперше прийматиме Болгарія — він відбудеться у місті Бурґас.

До лонгліста увійшли як відомі українські виконавці, так і нові імена. Серед претендентів — ANKA, Epolets, FOLKULAKA, GANNA, HITS' FACTORY, melos, Mia Ramari, Povin', SKYLERR, SPOKUSY, Stasya, Vlad Darwin, YAGODY, YAKAYA, Yarima, Кажанна (Kazhanna), «Солідні люди» та Уляна Шуба.

Цьогоріч організатори отримали 217 заявок на участь у Нацвідборі. З них 153 надійшли від сольних виконавців, ще 48 — від гуртів.

Усі 18 учасників лонгліста мають пройти прослуховування за участю музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoboy). Особиста присутність артистів є обов'язковою. Шуров зазначив, що серед поданих заявок є як нові імена, так і вже відомі українські виконавці. Він також подякував усім артистам, які долучилися до відбору.

Для учасників, які не потраплять до фінального списку за результатами прослуховувань, передбачили додатковий шанс. Серед них проведуть рейтингове онлайн-голосування, переможець якого отримає ще одне місце у фіналі.

Таким чином, у фіналі Нацвідбору, запланованому на лютий 2027 року, виступлять щонайменше семеро виконавців. Переможця традиційно визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Довідка: 71-й пісенний конкурс «Євробачення» вперше в історії прийматиме Болгарія. Майданчиком для проведення шоу стане «Арена Бурґас» у прибережному місті Бурґас. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня 2027 року, а гранд-фінал відбудеться 15 травня.

Як повідомляло раніше ForUa, Нідерланди знову візьмуть участь у пісенному конкурсі “Євробачення” після річної перерви.