Сегодня, 18 августа, Кабинет Министров принял новый расчет минимальной зарплаты, о котором говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оплаты труда на тяжелых и опасных работах.

Об этом стало известно на правительственном заседании, сообщает УНИАН.

Согласно законопроекту, минимальная зарплата станет больше, потому что теперь в ее состав не будут входить отдельные доплаты, премии и другие дополнительные выплаты. Кроме этого, в новом расчете прописаны условия, которые нужно учитывать при составлении размера «минималки».

Так, законопроект предусматривает изменения в законе «Об оплате труда». В новом расчете, одобренном Кабмином, в размер «минималки» не будут включаться следующие составляющие:

доплата за совмещение профессий или должностей;

доплата за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;

доплата за работу во вредных и опасных условиях труда;

доплата за труд с особыми природными географическими и геологическими условиями;

доплата за работу в условиях повышенного риска для здоровья;

дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;

доплаты за труд в ночное время и за работу в разъездах;

выплаты за работу по праздникам, выходным и нерабочим дням;

доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;

индексация зарплаты;

компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

Проект также предусматривает новые условия для определения размера «минималки». Теперь минимальная зарплата, после вступления в силу нового закона, будет определяться с учетом таких факторов:

общий уровень средней зарплаты по всей Украине;

актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

потребности работников и их семей;

прогнозов на индекс потребительских цен, действующий в период, на который определяется размер «минималки»;

уровень занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины;

размера налогов и обязательных сборов.

Авторы законопроекта считают, что исключение из «минималки» вышеперечисленных доплат и премий повысит общий размер заработной платы работников. Особенно это будет касаться тех лиц, которые работают в тяжелых, вредных и опасных условиях работы.

Кроме этого, законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.