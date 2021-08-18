Сегодня, 18 августа, Кабинет Министров принял новый расчет минимальной зарплаты, о котором говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оплаты труда на тяжелых и опасных работах.
Об этом стало известно на правительственном заседании, сообщает УНИАН.
Согласно законопроекту, минимальная зарплата станет больше, потому что теперь в ее состав не будут входить отдельные доплаты, премии и другие дополнительные выплаты. Кроме этого, в новом расчете прописаны условия, которые нужно учитывать при составлении размера «минималки».
Так, законопроект предусматривает изменения в законе «Об оплате труда». В новом расчете, одобренном Кабмином, в размер «минималки» не будут включаться следующие составляющие:
доплата за совмещение профессий или должностей;
доплата за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;
доплата за работу во вредных и опасных условиях труда;
доплата за труд с особыми природными географическими и геологическими условиями;
доплата за работу в условиях повышенного риска для здоровья;
дополнительные выплаты за работу в сверхурочное время;
доплаты за труд в ночное время и за работу в разъездах;
выплаты за работу по праздникам, выходным и нерабочим дням;
доплаты в виде премии к праздникам и юбилейным датам;
индексация зарплаты;
компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.
Проект также предусматривает новые условия для определения размера «минималки». Теперь минимальная зарплата, после вступления в силу нового закона, будет определяться с учетом таких факторов:
общий уровень средней зарплаты по всей Украине;
актуальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
потребности работников и их семей;
прогнозов на индекс потребительских цен, действующий в период, на который определяется размер «минималки»;
уровень занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины;
размера налогов и обязательных сборов.
Авторы законопроекта считают, что исключение из «минималки» вышеперечисленных доплат и премий повысит общий размер заработной платы работников. Особенно это будет касаться тех лиц, которые работают в тяжелых, вредных и опасных условиях работы.
Кроме этого, законопроект устанавливает, что работодатель не сможет уменьшать размер зарплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
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