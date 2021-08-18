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«Деолигархизация железной дороги»: Укрзализныця повышает тарифы на грузоперевозки 33

С сегодняшнего дня изменены тарифы на грузовые перевозки.

Соответствующий приказ Министерство инфраструктуры Украины, который 13 августа был зарегистрирован Министерством юстиции Украины, опубликовал «Урядовый курьер», сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Так, с 17 августа

  • на 25,9% увеличится тариф на перевозку внеклассных грузов, он будет равен действующему уровню для грузов 1-го тарифного класса;
  • будет повышен на 8% уровень тарифов на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов;
  • возрастет на 51,8% тариф на порожний пробег вагонов из-под грузов 1-го тарифного класса.

С 1 января 2022:

  • для грузов 1-го тарифного класса тариф увеличится на 20,4%;
  • 2-го класса - на 6,5%.

Благодаря этому до конца 2021 и в течение 2022 Укрзализныця получит около 12 млрд грн дополнительных средств.

«Средства от указанных инициатив будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры: ремонт путей и электрификацию железной дороги», - отметил руководитель Укрзализныци Александр Камышин.

 
ForUm

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