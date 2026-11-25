Україна зможе забезпечити власними ресурсами лише близько третини фінансових потреб на 2027 рік. Решту коштів держава розраховує отримати від міжнародних партнерів, заявив Сергій Корецький.

Водночас глава уряду наголосив, що громади по всій країні мають посилювати підготовку до зими та безпекові заходи. Це стосується не лише прифронтових територій, а й західних областей.

За словами Корецького, російські атаки свідчать про те, що в Україні немає повністю безпечних місць. «Росія показує, що безпечних місць в Україні немає. Тому громади на заході країни мають готуватися так само, як і прифронтові», — підкреслив прем'єр.

Він також зазначив, що через обмеженість фінансових ресурсів влада та громади повинні визначати пріоритети й спрямовувати кошти насамперед на найнеобхідніші потреби.

«Ресурсів на все, очевидно, не вистачає, тому кожна гривня має йти туди, де без неї не обійтися», — резюмував Корецький.

Як повідомляло раніше ForUa, МВФ озвучив шокуючий прогноз для української економіки.