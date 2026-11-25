Найбільше підозрюваних у корупційних злочинах, які виїхали з України, нині переховується в австрійському Відні. Раніше серед основних напрямків втечі були також Лондон і Відень, однак після початку активних запитів на екстрадицію з Великої Британії ситуація змінилася, розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

За його словами, раніше підозрювані приблизно порівну обирали Лондон і Відень. Проте після того, як Україна почала надсилати запити на екстрадицію з Великої Британії, багато фігурантів переїхали до австрійської столиці.

Клименко пояснив, що австрійська сторона часто навіть не розпочинає процедуру екстрадиції, а одразу відмовляє Україні. Серед аргументів — війна та неналежні, на думку австрійської сторони, умови утримання в українських пенітенціарних установах.

«Відень навіть не починає процедуру екстрадиції, а одразу відмовляє — без розгляду, без обрання запобіжних заходів, посилаючись на війну і неналежні умови утримання в українських закладах пенітенціарної служби», — зазначив керівник САП.

Він також звернув увагу, що підозрюваним не обов'язково отримувати статус біженця, щоб домогтися відмови в екстрадиції. Сам факт війни в Україні може використовуватися як аргумент проти їхнього повернення.

Крім того, адвокати фігурантів посилаються на Європейську конвенцію з прав людини, яка забороняє видавати людей до країн, де їм може загрожувати небезпека.

Водночас, за словами Клименка, більшість держав Європейського Союзу розглядають українські запити про екстрадицію та видають підозрюваних Україні.

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