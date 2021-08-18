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Количество инфицированных коронавирусом в Украинском детском центре «Молодая гвардия» выросло до 53. 

Среди заболевших — пятьдесят детей и трое взрослых, сообщила на сегодняшнем брифинге, посвященном ситуации в детском оздоровительном учреждении, директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, пишет Думская.

По ее словам, проведено 33 быстрых теста на штамм «Дельта», все они оказались позитивными. Биоматериалы передали в Центр общественного здоровья Минздрава на секвенирование и подтверждение штамма. На тактику лечения результаты этих исследований никак не повлияют.

Контактными по коронавирусу остаются 494 детей и 60 взрослых из лагеря «Звездный». Они останутся под наблюдением на территории лагеря как минимум на 14 дней, остальных после экспресс-тестов развезут по домам в течение трех дней.

Напомним, УДЦ «Молодая гвардия» состоит из четырех лагерей — «Солнечный», «Звездный», «Прибрежный» и «Морской». Они полностью автономны, имеют свои пищеблоки и физически удалены друг от друга. По результатам эпидемиологического расследования инфицированных обнаружили только в «Звездном», с другими лагерями они не контактировали.

Как рассказал директор областного центра контроля и профилактики заболеваний (бывшего лабораторного центра Минздрава) Виталий Гончаров, нынешняя смена началась 7 августа. Первых больных выявили 12 августа, а через три дня было уже 24 инфицированных. Сейчас их 53.

У большинства заболевание протекает в бессимптомной или легкой форме. Троих детей с температурой 37,1 градуса и симптомами ОРВИ госпитализировали в детскую больницу №3. Поводом для госпитализации стало наличие сопутствующих заболеваний, которые могут стать фактором риска.

Остальные инфицированные дети и вожатые изолированы в медсанчасти лагеря, их ежедневно осматривает врач-инфекционист. Сейчас их состояние удовлетворительное, симптомы болезни незначительные. В случае ухудшения ситуации (подъеме температуры до 38 градусов) заболевших будут переводить в больницы.

В целом, по словам внештатного инфекциониста департамента здравоохранения ОГА Сергея Костенко, прогноз у всех заболевших позитивный.
ForUm

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