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С полуночи 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.    В связи с принятым решением  посольство РБ направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста.  

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвали украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь, «учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси».

Евросоюз запретит авиаперелеты своих перевозчиков над территорией Беларуси и работу белорусских авиакомпаний, в том числе государственной «Белавиа».  Украина предлагает государствам и частным компаниям, прекратившим полеты над Беларусью, перестроить маршруты через воздушное пространство Украины.

Представитель ХАМАС Фавзи Бархум заявил, что организация не имеет отношения к угрозе взрыва самолета Ryanair, 23 мая совершившего экстренную посадку в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона об основах национального сопротивления, предполагающий широкое привлечение граждан Украины к обеспечению суверенитета и военной безопасности от внешней агрессии в мирное время и в особый период.

В случае принятия «антиахметовского» законопроекта изменения могут повлиять и на владельцев автомобилей: «роскошью» предлагают считать авто дороже 1,2 млн грн, а в таком случае придется заплатить 25 тысяч гривен транспортного налога.

Рынок земли в Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года, до этого времени парламент примет ряд необходимых подзаконных актов для завершения земельной реформы.  

Украинская тепловая генерация ответственна за большинство выбросов в атмосферу в Европе и занимает 1-2 место по выбросам основных опасных веществ, при этом их объемы не соответствуют нормативам ЕС.

По состоянию на утро 25 мая в Украине зафиксировано 2608 новых случаев заболевания COVID-19.

Главное следственное управление Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершило досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины.
ForUm

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