также в разделеЭкономика
Кабмин предложил обложить авто среднего класса налогом на роскошь 10
Шмыгаль прогнозирует двукратное подорожание земли 14
СМИ: Международная лаборатория подтвердила качество топлива БРСМ 20
Украинские ТЭС признали главными загрязнителями воздуха в Европе 14
Промпроизводство в Украине растет второй месяц подряд 11
Украина увеличила импорт автомобилей 14
Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов набсовета Нафтогаза 12
Назначен временный руководитель Укравтодора 18
Укрзализныця продает 11 из 182 непрофильных активов 12
НКРЭКУ рассмотрит запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 16
Новый прокурор четвертый раз закрыл дело «Роттердам+» 18
С начала года госбанки получили 3,2 миллиарда прибыли 15
Новый глава Минэкономики против повышения налогов 17
Рада назначила Любченко министром экономики 31
Кабмин планирует провести конкурс на должности членов набсовета Натфогаза 12
Члены набсовета Нафтогаза согласились продлить контракты еще на год 8
Курс Bitcoin упал до минимума за 14 недель 15
Из-за весеннего локдауна в Украине закрылись 14% ресторанов 64

Рынок земли в Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года, до этого времени парламент примет ряд необходимых подзаконных актов для завершения земельной реформы.

Об этом на пресс-конференции заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает УНИАН.

«Основные процессы, которые нам нужны (для запуска рынка земли), - принятие подзаконных актов, они уже финализированы... Хочу заверить, что в июне будет принят ряд нормативных актов, и 1 июля в штатном режиме - никакой инсинуации не будет - мораторий снимается, рынок запускается», - сказал он.

Лещенко сообщил, что правительство и Верховная Рада работают над обеспечением участников рынка земли финансовыми инструментами.

В частности, в начале июня парламент примет закон о создании фонда частичного гарантирования кредитов для малых фермеров, который упросит выдачу кредитов на покупку земли.

Также правительство временно расширит программу доступных кредитов «5-7-9» на фермеров, которые собираются купить землю.

Напомним, в ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент. 

30 апреля 2020 года закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

24 мая документ подписал президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
8
Теги