Рынок земли в Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года, до этого времени парламент примет ряд необходимых подзаконных актов для завершения земельной реформы.

Об этом на пресс-конференции заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает УНИАН.

«Основные процессы, которые нам нужны (для запуска рынка земли), - принятие подзаконных актов, они уже финализированы... Хочу заверить, что в июне будет принят ряд нормативных актов, и 1 июля в штатном режиме - никакой инсинуации не будет - мораторий снимается, рынок запускается», - сказал он.

Лещенко сообщил, что правительство и Верховная Рада работают над обеспечением участников рынка земли финансовыми инструментами.

В частности, в начале июня парламент примет закон о создании фонда частичного гарантирования кредитов для малых фермеров, который упросит выдачу кредитов на покупку земли.

Также правительство временно расширит программу доступных кредитов «5-7-9» на фермеров, которые собираются купить землю.

Напомним, в ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

28 апреля документ подписал президент.

30 апреля 2020 года закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

28 апреля 2021 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

24 мая документ подписал президент.