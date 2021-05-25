По состоянию на утро 25 мая в Украине зафиксировано 2608 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 854 человек, летальных случаев – 249, выздоровели 17504 человека.
За сутки протестированы методом ПЦР 23440 человек, методом ИФА - 12650, экспресс-тестами - 16189 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2186463 человека, выздоровели – 1975064, летальных случаев - 49 685, проведено 10045897 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Напомним, по состоянию на утро 24 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случая заболеваний COVID-19.
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