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По состоянию на утро 25 мая в Украине зафиксировано 2608 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 854 человек, летальных случаев – 249, выздоровели 17504 человека.

За сутки протестированы методом ПЦР 23440 человек, методом ИФА - 12650, экспресс-тестами - 16189 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2186463 человека, выздоровели – 1975064, летальных случаев - 49 685, проведено 10045897 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Напомним, по состоянию на утро 24 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случая заболеваний COVID-19.

 
ForUm

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