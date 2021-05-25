Евросоюз запретит авиаперелеты своих перевозчиков над территорией Беларуси и работу белорусских авиакомпаний, в том числе государственной «Белавиа», сообщает BBC.

Соответствующее решение лидеры стран-членов ЕС приняли в понедельник вечером на заседании Европейского Совета (политический руководящий орган ЕС, в котором представлены лидеры правительств всех членов), сообщил представитель ее президента Шарля Мишеля Баренда Лейке.

«Призывает всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, не пролетать над территорией Беларуси. Призывает принять все необходимые меры для запрета пролета Белорусскими авиалиниями авиапространства ЕС и доступа для них в аэропорты Союза», - говорится в решении.

Также ЕС требует немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и Софию Сапегу.

В решении говорится о введении персональных санкций, а также скорейших таргетированных экономических санкций.

На внедрение этого решения и формальное завершение всех процедур понадобится определенное время. Но решение принято консенсусом и должно быть исполнено, ведь именно Евросовет принимает ключевые политические решения в ЕС.

«Мы закрываем свое авиапространство для белорусских авиаперевозчиков и призываем авиакомпании ЕС не летать над Беларусью», - позже заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и пообещала вскоре представить пакет экономических санкций.

Редактор Европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк указал, что документ по Беларуси жестче, чем ожидалось.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.