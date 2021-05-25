Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона об основах национального сопротивления, предполагающий широкое привлечение граждан Украины к обеспечению суверенитета и военной безопасности от внешней агрессии в мирное время и в особый период.
Полный текст проекта закона «Об основах национального сопротивления» № 5557 опубликован на сайте Верховной Рады во вторник, 25 мая, передает Интерфакс-Украина.
В соответствии с документом, национальное сопротивление включает комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в Украине с целью максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на «обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии и принесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить агрессию против Украины».
Составляющими элементами национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к действиям по национальному сопротивлению, цель которых состоит в повышении уровня устойчивости и обороноспособности государства.
Территориальная оборона состоит из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.
Гражданская составляющая территориальной обороны включает государственные органы, органы местного самоуправления, добровольческие формирования территориальных громад, которые привлекаются к территориальной обороне.
Комплектование добровольческих формирований территориальных громад осуществляется на добровольной основе.
Основу добровольческих формирований территориальных громад составляют граждане Украины, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины или службу в других военных формированиях и правоохранительных органах, при этом в состав формирований зачисляются граждане Украины, которые прошли медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца территориальной обороны.
Граждане Украины, которые не проходили военную службу, зачисляются в состав добровольческих формирований территориальных громад после принятия ими присяги добровольца территориальной обороны.
Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие и боеприпасы.
Лицам, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач сопротивления, гарантируются неразглашение факта их участия в движении сопротивления, а также социальная и правовая защита со стороны государства.
Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу и заключается в овладении базовыми общевойсковыми практическими умениями и навыками и делится на начальную и базовую подготовку.
Мероприятия по организации, планирования и подготовки сопротивления осуществляются в мирное время.
В то же время ведение сопротивления осуществляется с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины, территории Украины, которая захвачена агрессором (противником) во время вооруженной агрессии против Украины.
Ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
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