Сьогодні в Україні очікуються дощі, мокрий сніг і сильний вітер. У низці областей можливі ожеледиця на дорогах та налипання мокрого снігу. Температура повітря вдень становитиме 0–5° тепла, на півдні — до 12°, повідомляє Український гідрометцентр.

У більшості південних областей прогнозують значні дощі, у центральних, Харківській та частині східних областей — дощ із мокрим снігом. Місцями можливе налипання мокрого снігу. У Карпатах очікується приріст снігового покриву на 2–8 см.

На дорогах окремих регіонів прогнозують ожеледицю. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с у південних, центральних (крім Вінниччини) та східних областях. Температура повітря вдень становитиме 0–5° тепла, у південних областях — 7–12°, у Карпатах — 1–6° морозу.

У Києві та області прогнозують невеликий, місцями мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вдень в області становитиме 0–5° тепла, у столиці — 1–3° тепла.

Як повідомляло раніше ForUa, після періоду відносно теплої погоди в Україну може прийти різке похолодання зі снігопадами та нічними морозами.