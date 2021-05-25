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Главное следственное управление Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершило досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, 21 февраля 2020 во время рассмотрения поправок к законопроекту в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.

25 мая 2021 обвинительный акт по указанному нардепу направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 16 января 2020 вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, которыми установлена ​​уголовная ответственность за так называемое «неличное» голосования народным депутатом.

В ГБР не называют имени обвиняемого, но по данным источников УП, речь идет о Владиславе Поляке.
ForUm

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