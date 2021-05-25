С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры», – отметил он.

Кроме того, по словам премьера, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», – подчеркнул Шмыгаль.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Украина приняла решение полностью прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.