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Представитель ХАМАС Фавзи Бархум заявил, что организация не имеет отношения к угрозе взрыва самолета Ryanair, 23 мая совершившего экстренную посадку в Минске, передает УНИАН.

«Мы не прибегаем к таким методам, за ними могут стоять стороны, которые стремятся демонизировать ХАМАС и помешать миру сочувствовать палестинскому народу и его законному сопротивлению», - сказал Бархум. 

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский заявил, что сообщение о бомбе на борту рейса Ryanair было сделано от имени движения ХАМАС.

По его словам, с учетом серьезности угрозы, информацию из аэропорта передали в «Белаэронавигацию».

Украина полностью прекратила авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.

 
ForUm

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