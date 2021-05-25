В связи с принятым украинским правительством решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство РБ направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста, сообщает пресс-служба посольства.

«В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине», – говорится в сообщении.

В посольстве Беларуси отметили, что «данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств». «21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании «Белавиа», осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт «Жуляны» под угрозой применения боевой авиации. «Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной», – заявили в дипучреждении.

«Ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и граждане Украины. Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость путешествий в Украину в связи с необходимостью использования для перелетов альтернативных аэропортов», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Евросоюз также запретил авиаперелеты своих перевозчиков над территорией Беларуси и работу белорусских авиакомпаний, в том числе государственной «Белавиа».