Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвали украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь, «учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси».

Об этом говорится в совместном заявлении МКИП и МИД, обнародованном 25 мая.

«Продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси. Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире», - заявили в ведомствах.

МИД и МКИП требуют от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Украина приняла решение полностью прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправила все рейсы в обход ее воздушного пространства.