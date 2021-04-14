Украина преодолела пик третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Киевские власти продлили строгие противоэпидемические ограничения до 30 апреля.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Министр обороны Андрей Таран отмечает, что наращивание военных сил Россией свидетельствует о возможности нападения из оккупированного Крыма.

Украинские спецслужбы и армейские подразделения могли освободить Славянск и Краматорск на раннем этапе Антитеррористической операции, считает министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Кабмин назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 сроком на 5 лет.

На данный момент нет необходимости вводить общенациональный локдаун. Об этом в ходе правительственного заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Деэскалация на территории Украины может произойти только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech.

Послы ЕС согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом о запуске цифрового зеленого сертификата для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

33% жителей одномандатного избирательного округа №87 (Надворная Ивано-Франковской области) убеждены, что на прошедших 28 марта в округе повторных промежуточных выборах народного депутата были значительные фальсификации, 16% - что незначительные, а 23% убеждены, что фальсификаций не было, свидетельствуют результаты проведенного на округе 8-13 апреля исследования социологической группы «Рейтинг».

В Украине по состоянию на 14 апреля зафиксировано 14 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

В Киеве обнаружили за минувшие сутки еще 1457 больных коронавирусом.