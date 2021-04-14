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В Киеве обнаружили за минувшие сутки еще 1457 больных коронавирусом. Умерли 47 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в столицы 4021 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 180 066», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за госпитализировали 225 пациентов с диагнозом COVID-19. А также 311 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 536 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 713 человек. Всего коронавирус преодолели 112534 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 311, в Днепровском – 252, в Деснянском и Соломенском районах – по 138 случаев.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 человек. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71 процент», - подчеркнул мэр Киева.

По словам Кличко, в стационарах медучреждений увеличилось количество детей, нуждающихся в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше.  

В Украине по состоянию на 14 апреля зафиксировано 14 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
ForUm

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