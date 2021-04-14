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В Украине по состоянию на 14 апреля зафиксировано 14 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19,  сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано – 5 063 человека; летальных случаев - 467; выздоровели – 12 384 человека», – написал он в Facebook.

Количество инфицированных с начала пандемии –  1 887 338 человек, 38 225 пациентов скончалось, 1 442 618 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

За сутки 13 апреля 2021 года в Украине привито 15 152 человека, 403 553 человека привито с начала прививочной кампании.
ForUm

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