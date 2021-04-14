также в разделеОбщество
Командиру гранатометного отделения боевиков грозит до 15 лет тюрьмы
Благодаря залогу 2 млн грн, внесенному от ОПЗЖ, Юрий Дудкин вышел на свободу 9
Разведка: Развертывание войск РФ у границы Украины продлится до 20 апреля 9
Утвержден порядок проведения экзаменов на знание государственного языка 9
США: РФ перебросила дополнительно в Крым до 25 тысяч военных 14
В Украине обновили перечень горных населенных пунктов 12
Кабмин выделил на закупку вакцин против COVID-19 6,5 миллиарда 12
Степанов: Украина преодолела пик третьей волны коронавируса 34
ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК 8
За пророссийского «эксперта» Дудкина внесли залог 12
HRW: В сирийских лагерях остаются 40 украинских женщин и детей 20
Задержаны двое мужчин, которые отобрали у жительницы Славянска $300 тысяч 12
Чиновника Минобороны подозревают в незаконной передаче квартир на 15 млн 14
Лапутина: Спецслужбы могли весной 2014 предотвратить события в Крыму, Луганске и Славянске 27
ГБР: Фирмы-импортеры уклонились от уплаты 270 млн налогов 21
Экологи показали, где будет жить ослепший в ресторане медведь Юра 10
Греция планирует принимать украинцев с 14 мая 13
«Досадная ошибка»: МОН обязало исправить карту Украины в учебниках истории 21

На данный момент нет необходимости вводить общенациональный локдаун. Об этом в ходе правительственного заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер еще раз подчеркнул важность соблюдения противоэпидемических правил и отметил, что несколько областей уже вышли из красных карантинных зон.

«Это свидетельствует, что модель адаптивного карантина работает. Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Дают результат ответственные действия местных органов власти, которые оперативно и с пониманием отреагировали на вспышки на местах», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. 

На что премьер-министр Денис Шмыгаль порекомендовал ему обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), если ему недостаточно полномочий городского головы и главы КГГА для борьбы с COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
14
Теги