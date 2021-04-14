На данный момент нет необходимости вводить общенациональный локдаун. Об этом в ходе правительственного заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер еще раз подчеркнул важность соблюдения противоэпидемических правил и отметил, что несколько областей уже вышли из красных карантинных зон.

«Это свидетельствует, что модель адаптивного карантина работает. Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Дают результат ответственные действия местных органов власти, которые оперативно и с пониманием отреагировали на вспышки на местах», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

На что премьер-министр Денис Шмыгаль порекомендовал ему обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), если ему недостаточно полномочий городского головы и главы КГГА для борьбы с COVID-19.