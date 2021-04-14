Киевские власти продлили строгие противоэпидемические ограничения до 30 апреля, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше. Поэтому до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения», - сказал Кличко.

В частности, по словам мэра, останутся закрытыми все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать пока по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Не работают продуктовые ярмарки.

«Я еще раз подчеркну, что руководители учреждений, предприятий и учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска», - подчеркнул Кличко. Весь перечень ограничений и норм работы, принятый решением комиссии по чрезвычайным ситуациям города, опубликован на сайте КГГА.