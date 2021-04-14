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Деэскалация на территории Украины может произойти только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий», - сказал он, отвечая на вопрос о том, пришли ли президенты России и США по итогам телефонного разговора к пониманию в отношении этого вопроса, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, послужит ли сам разговор деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, Песков отметил, что «Вашингтон может прекрасно использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить украинцев отказаться от провокационных действий». При этом представитель Кремля затруднился ответить на вопрос, будет ли Вашингтон, по его мнению, использовать это влияние. «Этот вопрос не к нам», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.
ForUm

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