также в разделеМир
ЕС уже сделали более 100 миллионов прививок от коронавируса 8
СМИ: Дания откажется от вакцины AstraZeneca 11
СМИ: В Украине работают около восьми ЧВК 15
В Миннеаполисе третью ночь продолжались беспорядки после гибели чернокожего 18
В РФ 70-летнего ученого подозревают в шпионаже для НАТО 76
С начала пандемии в мире погибли более 3 миллионов человек 9
США отправят в Германию еще 500 военных 12
Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока-2» 44
ВОЗ: Вакцинация пока не снижает заболеваемость COVID-19 15
В РФ не исключили отключение от Visa и MasterCard 11
Япония решила сбросить воду из Фукусимы в океан 20
Ученые: «Британский» штамм коронавируса не смертоноснее других 12
CNN: Байден оставит посла США в РФ, назначенного Трампом 14
Johnson & Johnson начала поставки вакцины в ЕС 21
В РФ угрожают США за направление своих кораблей в Черное море 35
Блок ХДС/ХСС не договорился о едином кандидате на пост канцлера Германии 12
Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ 16
ХДС утвердила кандидата в канцлеры Германии вместо Меркель 59

Послы ЕС согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом о запуске цифрового зеленого сертификата для путешествий в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, поскольку он предоставит доказательство того, что человек был вакцинирован, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19», - говорится в сообщении.

Правовая база цифрового зеленого сертификата состоит из двух законодательных предложений. Первое касается граждан ЕС и членов их семей, а второе - граждан третьих стран, которые на законных основаниях находятся или проживают на территории государства-члена.

Согласно этим предложениям, можно будет использовать сертификат во всех странах-членах ЕС. Он также будет представлен в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Цифровой зеленый сертификат также будет открыт для инициатив, которые разрабатываются во всем мире.

Ожидается, что Европейский парламент утвердит свою позицию для переговоров на пленарном заседании 26-29 апреля. После этого начнутся переговоры между институтами.

Государства-члены подчеркнули свое обязательство подготовить документ к лету 2021 года.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по «цифровым зеленым сертификатов» (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги