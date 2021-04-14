Министр обороны Андрей Таран отмечает, что наращивание военных сил Россией свидетельствует о возможности нападения из оккупированного Крыма.



Об этом Таран сообщил во время онлайн-заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте, сообщает УНИАН.

«Мы очень обеспокоены из-за размещения новых российских войск и техники в Крыму», - сказал Таран.

Он заявил, что Россия еще с 2008 года ужесточила свою политику и действия с целью взятия под контроль всего Черноморского региона.

«Агрессивные действия России изменили масштаб угроз и привели к нарушению равновесия сил. Россия год за годом увеличивает количество и масштаб боевых учебных мероприятий вокруг украинских границ. Наша оценка четкая свидетельствует, что наращивание российских сил для теоретически наступательных военных учений может быть использовано для проведения непредсказуемых обостряющих действий, которые будут происходить из оккупированного Крыма», - подчеркнул Таран.

При этом министр обороны сказал, что Кремль превращает оккупированный Крым в мощный военный форпост.

Таран отметил, что Москва уже создала на полуострове серьезное мощное формирование численностью более 32 тыс. войскового персонала, а также имеет очень значительное количество «военно-морских и воздушно-ударных платформ».

Также Таран добавил, что в оккупированном Крыму происходит подготовка инфраструктуры для потенциального хранения ядерного оружия.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.