также в разделеОбщество
14 апреля. Картина дня 8
Таран: Численность военных РФ у границ Украины может вырасти до 110 тысяч 21
В СБУ заявили, что у них нет подтверждения наличия паспорта РФ у нардепа Аксенова 8
В Краматорске подполковник полиции пытался подкупить следователя ГБР 9
26 игроков, выступавших за ОРДЛО, пожизненно отстранили от футбола 26
Freedom House признал Украину «частично свободной» страной 11
Командиру гранатометного отделения боевиков грозит до 15 лет тюрьмы 10
Благодаря залогу 2 млн грн, внесенному от ОПЗЖ, Юрий Дудкин вышел на свободу 22
Разведка: Развертывание войск РФ у границы Украины продлится до 20 апреля 27
Утвержден порядок проведения экзаменов на знание государственного языка 10
США: РФ перебросила дополнительно в Крым до 25 тысяч военных 17
В Украине обновили перечень горных населенных пунктов 12
Кабмин выделил на закупку вакцин против COVID-19 6,5 миллиарда 13
Степанов: Украина преодолела пик третьей волны коронавируса 45
ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК 9
За пророссийского «эксперта» Дудкина внесли залог 12
HRW: В сирийских лагерях остаются 40 украинских женщин и детей 21
Шмыгаль: Закрывать всю страну на локдаун нет никакого смысла 14

Министр обороны Андрей Таран отмечает, что наращивание военных сил Россией свидетельствует о возможности нападения из оккупированного Крыма.

Об этом Таран сообщил во время онлайн-заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте, сообщает УНИАН.

«Мы очень обеспокоены из-за размещения новых российских войск и техники в Крыму», - сказал Таран.

Он заявил, что Россия еще с 2008 года ужесточила свою политику и действия с целью взятия под контроль всего Черноморского региона.

«Агрессивные действия России изменили масштаб угроз и привели к нарушению равновесия сил. Россия год за годом увеличивает количество и масштаб боевых учебных мероприятий вокруг украинских границ. Наша оценка четкая свидетельствует, что наращивание российских сил для теоретически наступательных военных учений может быть использовано для проведения непредсказуемых обостряющих действий, которые будут происходить из оккупированного Крыма», - подчеркнул Таран.

При этом министр обороны сказал, что Кремль превращает оккупированный Крым в мощный военный форпост.

Таран отметил, что Москва уже создала на полуострове серьезное мощное формирование численностью более 32 тыс. войскового персонала, а также имеет очень значительное количество «военно-морских и воздушно-ударных платформ».

Также Таран добавил, что в оккупированном Крыму происходит подготовка инфраструктуры для потенциального хранения ядерного оружия.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги