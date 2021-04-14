Кабмин назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021 сроком на 5 лет.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Любченко возглавлял Налоговую с 29 апреля 2020 после назначения без конкурса путем заключения контракта только на период действия карантина.

Соответственно, перед назначением сроком на 5 лет 19 апреля 2021 был уволен в связи с окончанием срока действия контракта (на период действия карантина).

Любченко работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем председателя ГНА. В 1999-2003 годах Любченко работал первым заместителем председателя ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.