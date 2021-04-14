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Украина преодолела пик третьей волны пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Эпидемия начинает идти на убыль. Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из красной зоны. Если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем в позапрошлом. Также мы видим снижение количества заболевших», – отметил министр.

Он поблагодарил всех врачей, которые спасли множество жизней, несмотря на истощение и опасность для собственного здоровья. «Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям Минздрава украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями. Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией. Мы постоянно держали руку на пульсе, увеличивая количество коек с подеведенным кислородом в соответствии с потребностями, обновляя протоколы лечения, чтобы максимально эффективно противостоять болезни», – подчеркнул он.

«Но некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в красной зоне повышенной эпидемической опасности, ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать придерживаться установленных ограничений и противоэпидемических мероприятий - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей», – подытожил Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на 14 апреля зафиксировано 14 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
ForUm

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