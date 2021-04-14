также в разделеОбщество
Чиновника Минобороны подозревают в незаконной передаче квартир на 15 млн 5
Лапутина: Спецслужбы могли весной 2014 предотвратить события в Крыму, Луганске и Славянске 18
ГБР: Фирмы-импортеры уклонились от уплаты 270 млн налогов 9
Экологи показали, где будет жить ослепший в ресторане медведь Юра 9
Греция планирует принимать украинцев с 14 мая 13
«Досадная ошибка»: МОН обязало исправить карту Украины в учебниках истории 17
Во Львове закрывают рестораны, нарушавшие карантин 23
Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко на указ Зеленского 32
СБУ блокировала канал поставок огнестрельного оружия в Украину 17
ОГП расследует вероятную причастность нардепа Палицы к отмыванию доходов 10
В Одессе похитили и 2 месяца пытали двух греков, требуя деньги и квартиры 29
В ОРДО заявили, что «открыли дело» против Казанского 11
СМИ: Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса 35
13 апреля. Картина дня 14
РФ перебросила к границе Украины две армии и три соединения ВДВ 30
НАБУ сообщило о подозрении бенефициару группы компаний, который давал взятки Новаку 15
В ОАСК назвали «главную причину», почему СМИ пишут негативно о судах 29
Чиновники Укргаздобычи украли почти 100 тонн дизтоплива 13

В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech, сообщила пресс-служба Минздрава.

Прежде всего, будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает.

Также этой вакциной будут прививать:

- педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;

- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

- сотрудников патрульной полиции.

Термин годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней.

За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19.

Перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8 ° C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину нужно в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги