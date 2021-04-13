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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей Окружного административного суда Киева, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

Сегодня, 13 апреля, в районе населенного Майорск БПЛА противника осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения.

Зеленский считает, что настоящим мотивом России стянуть свои войска к границе с Украиной является попытка запугать Запад и США демонстрацией своей силы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада.

Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ. 

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию прекратить наращивание войск у границ Украины.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании установила с 15 апреля красный уровень эпидемической опасности в Полтавской области

Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По  состоянию на 13 апреля зафиксировано 11680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.  В Украине сегодня начинается вакцинация граждан препаратом CoronaVac.
ForUm

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